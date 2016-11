Der künftige US-Präsident Donald Trump hat Apple große Steuererleichterungen angeboten, wenn das Unternehmen seine Produkte wieder in den USA herstellen lässt. Doch nur wenige Kunden würden deswegen höhere Preise in Kauf nehmen.

Donald Trump will Apple durch Anreize wie Steuererleichtungen dazu bringen, wieder in den USA zu produzieren.

Zum Thema Apple iPhone 7 (Plus) ab 291 € bei Amazon.de Update: Nach der Aussage von Donald Trump, Apple Steuersenkungen für Tausch für eine Produktion in den USA anbieten zu wollen, wird darüber diskutiert, wie sich das auf den Preis von iPhones auswirken würde. The Next Web weist beispielsweise darauf hin, dass ein iPhone 7 mit 32 GByte reine Materialkosten von 219,80 US-Dollar aufweist. Die menschliche Arbeit in den chinesischen Fabriken fließt dagegen mit nur 5 US-Dollar in die Berechnung ein. Bei einer Herstellung in den USA dürfte dieser Faktor wesentlich höher liegen.

Neowin hat eine Umfrage unter seinen Lesern gestartet, um zu erfahren, wie viel mehr die Leser für Apple-Produkte bezahlen würden, wenn diese in den USA hergestellt werden. Das Ergebnis dürfte kaum überraschen. Fast drei Viertel aller Teilnehmer antworten mit "Nichts", nur etwas mehr als 11 Prozent könnten sich 50 US-Dollar vorstellen. Immerhin gibt es aber auch 4,8 Prozent, die Apple-Produkte kaufen würden, egal wie viel sie kosten - oder zumindest diese Option in der Umfrage gewählt haben.

Originalmeldung: In einem Interview mit der New York Times erklärte der nächste US-Präsident Donald Trump, dass er nach der Wahl unter anderem von Microsoft-Mitgründer Bill Gates und auch von Apple-CEO Tim Cook Anrufe erhalten hat. Laut Trump wäre es eine »echte Errungenschaft« für ihn persönlich, wenn es ihm gelingen würde, Apple dazu zu bringen, eine oder mehrere Fabriken in den USA zu bauen, statt in China oder Vietnam herstellen zu lassen.

Die Antwort von Cook fiel allerdings recht zurückhaltend aus: »Das verstehe ich.« Doch Trump ist laut dem Interview trotzdem zuversichtlich, dass er Apple und vielleicht auch andere Unternehmen wieder dazu bringen kann, in den USA herzustellen. Er habe Cook erklärt, dass er die entsprechenden Anreize dafür schaffen werde und dann werde Apple auch die entsprechenden Schritte einleiten.

»Wir planen sehr große Steuererleichterungen für Firmen, über die Sie sich freuen werden. Aber wenn wir große Steuererleichterungen planen, müssen wir auch Regulierungen loswerden, Regulierungen machen das unmöglich.« Er könne jedem Regulierungen zeigen, die Liberale und Konservative für lächerlich halten würden und die Unternehmen am Wachstum und selbst bei der Gründung behindern würden.

Wie wir bereits berichtet hatten, hat Apple seine beiden Auftragshersteller Foxconn und Pegatron bereits gebeten, eine mögliche Produktion in den USA zu kalkulieren. Angeblich würden sich die Kosten für die Herstellung eines iPhones dann verdoppeln. Bei der Herstellung in Asien sind nicht nur die Kosten und Löhne geringer, sondern auch die Lieferwege zwischen Komponenten-Herstellern und den Fabriken, in denen die Geräte zusammengebaut werden. Ob Steuererleichterungen Unternehmen wie Apple dazu bringen können, diese Vorteile aufzugeben, bleibt abzuwarten.

