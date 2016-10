Zum neuen Serien-Highlight Westworld hat US-Sender HBO nun das Intro mit beeindruckenden Bildern veröffentlicht, in dem Roboter zum Leben erweckt werden. Ab Oktober auf HBO und Sky.

Von Vera Tidona |

Am ersten Oktober-Wochenende ist die neue vielversprechende Science-Fiction-Serie Westworld auf dem US-Sender HBO an den Start gegangen. Die ersten Kritiken auf Metascore mit 77 Prozent und Rotten Tomatoes mit 88 Prozent zeigen sich durchweg positiv.

Nun hat der Sender das beeindruckende Intro zur ersten Folge veröffentlicht, der Roboter zum Leben erweckt. Die Musik stammt übrigens von Ramin Djawadi, der auch für die Musik zur HBO-Erfolgsserie Game of Thrones verantwortlich ist.

Neue HBO-Serie Westworld

Die Serie Westworld basiert lose auf dem gleichnamigen Film von Michael Chrichton aus den 1970er-Jahren und umfasst zunächst eine Staffel mit zehn Folgen. Wenn es jedoch nach den Machern geht, ist die Serie auf mindestens sechs Staffeln ausgelegt.

Im Mittelpunkt steht ein futuristischer Freizeitpark namens Westworld, der jedem Besucher die Erfüllung seiner Wünsche verspricht. Im Wilden Westen kann man seine Fantasien stilecht ausleben und im Duell gegen Androide antreten. Doch eines Tages wird aus dem Freizeitspaß blutiger Ernst. Als die Roboter beginnen, ein Bewusstsein zu entwickeln, werden sie für die Gäste des Parks zur Gefahr.

Hinter Westworld steht Autor und Showrunner Jonathan Nolan (Person of Interest, Dark-Knight-Trilogie) gemeinsam mit Produzent J.J. Abrams (Lost, Star Trek, Star Wars). Die Hauptrollen sind mit Ed Harris als Revolverheld und Anthony Hopkins als Leiter des Freizeitparks, sowie Evan Rachel Wood, James Marsden, Thandie Newton, Jeffrey Wright, Rodrigo Santoro und Luke Hemsworth, Bruder von Chris 'Thor' Hemsworth und Liam Hemsworth (Tribute von Panem), prominent besetzt.

Westworld ab Oktober auf HBO und Sky

Hierzulande zeigt Sky die Serie parallel zur US-Ausstrahlung in englischer Originalfassung via Sky on Demand, Sky Go und Sky Ticket. Die deutsche Synchronfassung von Westworld wird jedoch erst im Frühjahr 2017 auf Sky Atlantic HD gezeigt.