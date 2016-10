Netflix hat mit den Dreharbeiten zur Marvel-Serie The Punisher begonnen. Neben Jon Bernthal als Titelheld spielt auch Ben Barnes mit. Nun wurde sein Charakter enthüllt - und wirft Fragen auf: Freund oder Feind?

Von Vera Tidona |

Nächstes Jahr kommt die neue Netflix-Serie Marvel's The Punisher mit Jon Bernthal als brutaler Anti-Held.

Die Produktion von Marvel-Serien für den Streamingdienst Netflix geht weiter: Neben Daredevil, Jessica Jones und Luke Cage geht nächstes Jahr Iron Fist und die bereits angekündigte Serie The Punisher als Spin-off zu Daredevil an den Start. Inzwischen haben die Dreharbeiten begonnen.

Freund oder Feind: Ben Barnes als Billy Russo

Darin schlüpft Jon Bernthal (The Walking Dead) erneut in die Rolle des gnadenlosen Anti-Helden Frank Castle aka The Punisher aus der erfolgreichen Netflix-Serie Daredevil. Inzwischen sind weitere Charakteren und deren Besetzung bekannt.

Besondere Aufmerksamkeit bietet die Rolle von Ben Barnes, der Billy Russo darstellen wird. Netflix beschreibt den Charakter als besten Freund von Frank Castle aus seiner Zeit bei den Spezialkräften. Mittlerweile betreibt er eine private Militärorganisation mit dem Namen Anvil.

Doch Kenner der Marvel-Comics dürfte der Name vielmehr als Punishers Erzfeind Jigsaw bekannt sein, der im gleichnamigen Kinofilm Punisher: War Zone von Dominic West verkörpert wurde. Für die Serie wurde die Hintergrundgeschichte des Charakters anscheinend stark verändert, denn in den Comics ist Billy Russo ein Auftragskiller der Mafia, dessen Gesicht nach einer Konfrontation mit dem Punisher durch Narben verunstaltet wird und ihm den Namen Jigsaw einbringt. Ob Billy Russo in der Serie nun vom Freund zum Feind wird, bleibt abzuwarten.

Gastauftritte aus Daredevil geplant?

In weiteren Rollen spielen Ebon Moss-Bachrach (Girls) als Micro mit, ein ehemaliger NSA-Analyst und wichtiger Verbündeter für Frank Castle, sowie Amber Rose Revah (Son of God) als Agentin Dinah Madani von der Homeland Security.

Darüber hinaus soll Gerüchten nach auch ein Gastauftritt aus der Serie Daredevil stattfinden. Ob der Titelheld (gespielt von Charlie Cox) selbst einmal in der Serie vorbeischauen wird, steht noch aus. Jedoch wurde anscheinend Deborah Ann Woll als Karen Page schon am Filmset gesichtet. Noch liegt aber keine offizielle Bestätigung vor.

Brutaler Anti-Held The Punisher kommt 2017

Wann die neue Marvel-Serie The Punisher nächstes Jahr auf Netflix an den Start geht, ist noch nicht bekannt. Im Frühjahr geht bereits Iron Fist an den Start und eigentlich sollte auch The Defenders in 2017 anlaufen.