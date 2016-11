Als kleinen Vorgeschmack auf den baldigen Kinostart von Star Wars: Rogue One gibt es eine Fülle an Set-Bildern zur Original-Trilogie von George Lucas - inklusive Leia in ihrem berühmten Bikini.

Von Vera Tidona |

Seht Leia, Chewbacca, Luke, Han Solo und vieles mehr auf über 1.000 Set-Bildern zur Original-Trilogie von Star Wars.

In wenigen Wochen geht der neue Star-Wars-Film Rogue One am 15. Dezember an den Start und bringt die Zuschauer zurück an das Setting der Original-Trilogie von George Lucas - inklusive Darth Vader.

Star Wars Set-Bilder zur Original-Trilogie

Passend dazu hat ein Star-Wars-Fan auf imugr eine Fülle an Bildern und Fotos von den Dreharbeiten der ersten Star-Wars-Trilogie Episode IV-VII aus den 1970er und 1980er Jahren gesammelt und zur Verfügung gestellt: Mit Mark Hamill als Luke Skywalker, Carrie Fisher als Prinzessin Leia, Harrison Ford als Han Solo, Peter Mayhew als Chewbacca, Alec Guinness als Obi-Wan Kenobi und natürlich David Prowse als Darth Vader, sowie R2-D2 und C-3PO.

Darth Vader, Leia im Bikini und vieles mehr

Auf den über 1.000 Behind-the-Scences-Bildern sind nicht nur die Stars während der Dreharbeiten zu sehen, auch sieht man die Entstehung so mancher legendärer Szene. So kann man etwa Miniaturen der unterschiedlichen Raumschiffe und AT-ATs sehen, Darth Vader nimmt seinen Helm ab, ein noch hölzernen R2-D2 kurz vor seinem Anstrich inklusive Darsteller Kenny Baker, Harrison Ford und Chewbaca in den Drehpausen und nicht zu vergessen Prinzessin Leia in ihrem berühmten Bikini in zahlreichen Einstellungen - und mittendrin ein noch junger George Lucas bei den Filmarbeiten.