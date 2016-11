Die neue Star-Trek-Serie hat ein erstes Crew-Mitglied: Tiger & Dragon-Star Michelle Yeoh übernimmt eine Hauptrolle in Star Trek: Discovery. Wird sie die Nummer Eins?

Von Vera Tidona |

Die USS Discovery hat ein erstes Crew-Mitglied gefunden: Michelle Yeoh (Tiger & Dragon, Die Geisha, Netflixs Marco Polo) übernimmt eine Hauptrolle in der neuen Serie Star Trek: Discovery, bestätigt Produzent Nicolas Meyer. Ob die 54-Jährige Schauspielerin in der angekündigten Rolle der Nummer Eins als weiblicher Lt. Commander schlüpfen wird, wurde noch nicht verraten.

Michelle Yeoh als erstes Crew-Mitglied bestätigt

Damit nimmt die neue Serie des US-Senders CBS langsam Formen an. Zuletzt machte die Produktion mit dem Weggang des Showrunners Bryan Fuller und eine Verschiebung des Serienstarts auf Mai 2017 für Aufsehen gesorgt. Da schon bald die Dreharbeiten an den Start gehen werden, dürfte in Kürze sicherlich weitere Kandidaten für die unterschiedlichen Rollen feststehen.

Star Trek: Discovery ab Mai 2017

Die neue Serie Star Trek: Discovery spielt rund zehn Jahre vor der Original-Serie Raumschiff Enterprise (Star Trek) aus den 1960er Jahren mit William Shatner als Captian James T. Kirk. Den zweistündigen Pilotfilm hat Fuller noch selbst geschrieben. Im Mittelpunkt steht nicht wie sonst der Captain des Raumschiffs, sondern vielmehr ein weiblicher Lt. Commander, genannt Nummer Eins.

Die Vorbereitungen für die Dreharbeiten laufen bereits auf Hochtouren. So hat das Produktionsteam bereits Anfang September die Pinewood Studios in Kanada bezogen.

Star Trek: Discovery geht nächstes Frühjahr in den USA über das Onlineangebot CBS All Access an den Start. In Deutschland und über 100 weiteren Ländern übernimmt der Streaming-Dienst Netflix die Erstausstrahlung der Science-Fiction-Serie. Dabei werden die neuen Folgen innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere gezeigt.