Die Guardians of the Galaxy melden sich nächstes Jahr mit einem neuen Kinoabenteuer zurück. Den ersten Trailer hat jetzt ein Fan komplett in Lego nachgestellt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Von Vera Tidona |

Nach dem Kinohit Guardians of the Galaxy gehen die Abenteuer der Superhelden aus dem Weltraum nächstes Jahr mit einem Sequel weiter. Einen ersten Trailer zu Guardians of the Galaxy 2 gab es bereits und heizte schon jetzt die Vorfreude der Fans mächtig an.

Zwar gibt es (noch) kein passendes Lego-Spiel zur Marvel Comic-Verfilmung, dafür hat ein Fan jetzt den ersten Trailer zu Guardians of the Galaxy 2 komplett in Lego nachgebaut. Das Ergebnis ist absolut sehenswert - wie der Original-Trailer auch.

Guardians of the Galaxy 2 kommt am 27. April 2017 in die deutschen Kinos.