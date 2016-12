Mit Star Trek Beyond gab Scotty-Darsteller Simon Pegg sein Debüt als Drehbuchautor. Nun bestätigt er persönlich, dass die Arbeit am Drehbuch für Star Trek 4 bereits begonnen hat.

Von Vera Tidona |

Scotty-Darsteller Simon Pegg bestätigt Drehbucharbeiten für Star Trek 4.

Seit wenigen Tagen ist mit Star Trek Beyond von Regisseur Justin Lin (Fast & Furious) das dritte Weltraumabenteuer der USS Enterprise mit Chris Pine als Captain James T. Kirk auf DVD und Blu-ray erhältlich. Schon früh stand fest, dass es mit Star Trek 4 eine Fortsetzung geben wird.

Scotty schreibt auch Star Trek 4

Nun bestätigt Scotty-Darsteller Simon Pegg via Twitter, dass bereits die Arbeiten am Drehbuch angefangen haben. Als Beweis liefert er sogleich ein Bild mit, dass die beiden Autoren Pegg und Doug Jung (Star Trek Beyond) nebeneinander sitzend vor ihren Laptops zeigt.

Demnach wird Simon Pegg nach seinem Debüt als Drehbuchautor für Star Trek Beyond erneut mit Doug Jung das Skript für einen Star Trek-Film verfassen. Details über die Handlung gibt es zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht.

Zuletzt gab Produzent J.J. Abrams erste Details zur Handlung von Star Trek 4 preis: Die Rückkehr von Thor-Star Chris Hemsworth als Kirks Vater George Kirk, der die Rolle bereits im ersten Star Trek-Film von Regisseur J.J. Abrams inne hatte.

Star Trek 4: Chris Hemsworth als George Kirk dabei

Nach Star Trek und Star Trek Into Darkness hat Regisseur J.J. Abrams zugunsten des neuen Star-Wars-Film Das Erwachen der Macht die Regie des dritten Star-Trek-Films an Justin Lin (Fast & Furious) abgegeben. Wer jedoch für den Nachfolgefilm Star Trek 4 die Regie übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Dafür gibt es ein Wiedersehen mit der noch jungen Crew der USS Enterprise, allen voran Chris Pine als Captain James T. Kirk, Zachary Quinto als Spock, Karl Urban als McCoy, Simon Pegg als Scotty, Zoe Saldana als Uhura und John Cho als Sulu.

Einzig Publikumsliebling Chekov wird nach dem tragischen Tod des Schauspielers Anton Yelchin fehlen. Abrams hat bereits bekräftigt, dass er sich aus Rücksicht auf Yelchin keinen Ersatz für die Rolle des Navigator Chekov vorstellen könnte. Wie stattdessen auf der Brücke der Enterprise das Raumschiff steuern wird, ist noch offen.