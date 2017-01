Das Serien-Comeback Twin Peaks von David Lynch hat ein Startdatum erhalten: Im Mai läuft die dritte Staffel mit Kyle MacLachlan an. Dazu gibt es erste Details zur Handlung.

Von Vera Tidona |

Jetzt ist es offiziell: Der US-Sender Showtime gibt den Starttermin für das Revival der Kultserie Twin Peaks (1990-1991) von David Lynch bekannt: Die neue Staffel geht am 21. Mai 2017 mit einer Doppelfolge an den Start.

Twin Peaks ab Mai mit neuen Folgen

Die dritte Staffel umfasst insgesamt 18 Folgen von je einer Stunde Laufzeit, die wöchentlich ausgestrahlt wird. Die neuen Folgen wurden alle von Regisseur David Lynch in Szene gesetzt, der auch vor der Kamera in seine Rolle als Chef Gordon Cole zurückkehren wird.

Serien-Revival ist einmalige Sache

Die Handlung setzt rund 25 Jahre nach den Ereignissen aus der zweiten Staffel an und bringt FBI-Agent Dale Cooper (gespielt von Kyle MacLachlan) zurück an den Ort des Geschehens. Diesmal steht Agent Coopers Odyssee selbst im Zentrum der Handlung und nicht wie bisher der mysteriöse Mord an Laura Palmer.

Das Serien-Revival wird jedoch eine einmalige Sache bleiben, bestätigt David Nevin, Chef des Senders Showtime und verspricht ein abgeschlossenes Ende.

Bekannte Gesichter und neue Stars

In den Hauptrollen gibt es ein Wiedersehen mit vielen Originalstars, allen voran Kyle MacLachlan als FBI-Agent Dale Cooper, Ray Wise als Leland Palmer, Sheryl Lee als Laura Palmer, Sherilyn Fenn als Audrey Horne, David Duchovny als Agent Bryson und Michael Horse als Deputy Hawk.

Als prominente Neuzugänge sind Naomi Watts (Fair Game), Laura Dern (Enlightened), Jennifer Jason Leigh (The Hateful 8), Amanda Seyfried (Lovelace), Tim Roth (Pulp Fiction), Alicia Witt (Justified), Monica Bellucci (Spectre) und Jim Belushi (The Defenders) dabei.

Deutschland-Start auf Sky

Der Pay-TV-Sender Sky bringt die neuen Folgen in Deutschland kurz nach der US-Premiere an den Start. Die ersten beiden Staffeln kann man sich derzeit auf Sky Atlantic noch einmal anschauen.