Die siebte Staffel des Serienhits The Walking Dead geht in wenigen Wochen mit den neuen Folgen weiter. Jetzt liefert der US-Sender AMC erste Details zur Story.

Zombie-Serie The Walking Dead geht im Februar weiter. Hier gibt es erste Story-Details zu den neuen Folgen.

Im Februar meldet sich die erfolgreiche Zombie-Serie The Walking Dead mit der zweiten Hälfte der siebten Staffel aus der Winterpause zurück.

Der US-Sender AMC hatte bereits eine kurze Preview zu den neuen Folgen gezeigt, jetzt folgt die offizielle Story: Demnach kündigt sich ein offener Krieg zwischen Ricks Gruppe und Negan an. Achtung Spoiler!

Story-Details: Krieg und neue Verbündete

Die offizielle Story zu den neuen Folgen liest sich wie folgt: Negan (Jeffery Dean Morgan) hat die Gruppe um Rick (Andrew Lincoln) gebrochen und sie dazu gezwungen, sich seinen Regeln und Willen zu unterwerfen. In den neuen Folgen bereitet sich die Gruppe auf einen Krieg vor und bemüht sich um Vorräte und Unterstützung, um Negan ein für allemal zu besiegen.

Dabei müssen sie erneut erkennen, dass die Welt da draußen nicht das ist, was sie zu sein schien. Sie ist viel größer und weitläufiger als alles, was ihnen bisher begegnet ist. Es wird alles andere als einfach, Negan zu besiegen - und Alexandria allein reicht dafür nicht aus. Sie benötigen die Unterstützung vom Kingdom und Hilltop, doch Ezekiel (Khary Payton) und Gregory (Xander Berkeley) wollen kein Blutvergießen. Um sie vom Gegenteil zu überzeugen, braucht es mehr als Worte.

Für Rick und seine Gruppe sind große Anstrengungen nötig, um an Waffen, Nahrung und Kämpfer zu kommen. Sie treffen auf andere Überlebende an unglaublichen Orten, die Gruppe wird erneut auf eine harte Probe gestellt und es kommt zum Verrat von vermeintlich Verbündeten. Doch Rick ist davon überzeugt, dass sie sich mit vielen anderen zusammenschließen müssen, um Negan zu besiegen. Jedoch kann nichts sie auf einen totalen Krieg mit Negan und seiner Armee vorbereiten.

The Walking Dead: Staffel 7 und 8

In Deutschland präsentiert der Pay-TV-Sender Fox die acht neuen Folgen der erfolgreichen Zombie-Serie ab dem 13. Februar 2017 wie gewohnt montags ab 21.00 Uhr, keine 24 Stunden nach der US-Ausstrahlung wahlweise in deutscher oder englischer Sprache. Das große Staffel-Finale findet demnach am 3. April 2017 auf Fox statt.

Im Herbst geht es dann mit der achten Staffel weiter, die gleich zu Beginn die 100. Jubiläums-Folge präsentiert.