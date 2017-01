Musical La La Land und Golden-Globes-Gewinner geht als großer Favorit ins Rennen um einen Oscar.

Die Nominierten für die 89. Oscar-Verleihung wurden heute in Los Angeles bekannt gegeben. Als großer Favorit geht das Musical La La Land von Damien Chazelle (Whiplash) mit Ryan Gosling und Emma Stone als mehrfacher Golden-Globes-Gewinner mit insgesamt 14 Oscar-Nominierungen ins Rennen um einen Goldjungen.

Mehr dazu: Die Gewinner der Golden Globes 2017

Auch Star Wars: Rogue One gehört für die Besten visuellen Effekte und Bester Tonschnitt zu den Nominierten auf den begehrten Filmpreis, während Star Trek Beyond eine Nominierung für das Bestes Make-up erhält. Als deutscher Beitrag ist die Komödie Toni Erdmann im Rennen um einen Auslands-Oscar.

Die feierliche 89. Oscar-Verleihung findet am 26. Februar 2017 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Als Gastgeber führt erstmals Late-Night-Talkmaster Jimmy Kimmel durch den Abend.

Bester Film

Manchester by the Sea

Bester Hauptdarsteller

Casey Affleck in Manchester by the Sea

Beste Hauptdarstellerin

Bester Nebendarsteller

Lucas Hedges in Manchester by the Sea

Jeff Bridges in Hell or High Water

Beste Nebendarstellerin

Michelle Williams in Manchester by the Sea

Beste Regie

Kenneth Lonergan für Manchester by the Sea

Bester Animationsfilm

My Life as a Zucchini

Kubo and the Two Strings

Beste Kamera

Bestes Kostümdesign

Colleen Atwood für Fantastic Beasts and Where to Find Them

Bester Schnitt

Bester fremdsprachiger Film

Bestes Make-up und beste Frisuren

Beste Filmmusik

Bester Filmsong

Audition (The Fools Who Dream) from La La Land; Music by Justin Hurwitz; Lyric by Benj Pasek and Justin Paul

Can't Stop The Feeling from Trolls; Music and Lyric by Justin Timberlake, Max Martin and Karl Johan Schuster

City of Stars from La La Land; Music by Justin Hurwitz; Lyric by Benj Pasek and Justin Paul

The Empty Chair from Jim: The James Foley Story; Music and Lyric by J. Ralph and Sting