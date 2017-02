Zum Drehstart der neuen Star-Trek-Serie wirft der US-Sender CBS einen ersten Blick hinter die Kulissen und zeigt sogar den Stuhl des Captains. Auch das Logo der Serie wurde überarbeitet.

Von Vera Tidona |

Drehstart für die neue Serie Star Trek: Discovery. Ein genauer Starttermin steht noch immer aus.

Die Dreharbeiten zur neuen Serie Star Trek: Discovery haben im kanadischen Toronto begonnen: Passend dazu gewährt der US-Sender CBS nun in einem kurzen Video einen ersten Blick hinter die Kulissen. Dazu gibt es ein neues Logo zur Serie, dass sich nur minimal von der ersten Fassung unterscheidet.

Erster Blick auf den Stuhl des Captains

Nach einer Rückblende in die Geschichte der Star-Trek-Serien und wie alles begann, bietet der Clip ein paar Eindrücke vom Film-Set, Kostüme, die Brücke und schließlich den Stuhl des Captains aus der neuen Serie.

Gezeigt wird auch die Filmklappe zur ersten Szene in der allerersten Folge. Darauf ist der Name des Regisseurs für die Pilotfolge erkennbar: David Semel. Während Semel als Produzent und Regisseur für die Serien »Beverly Hills, 90210«, »Dawsons Creek« und »Dr. House« bekannt ist und vereinzelte Folgen für »The Man in the High Castle« oder »The Strain drehte, ist er im Bereich Star Trek und Science-Fiction ein Newcomer.

Im Gegensatz zu Bryan Fuller, die die Pilotfolge zur neuen Star-Trek-Serie geschrieben hat, inzwischen aber als Autor, Creator und Produzent wieder ausgestiegen ist.

Production has begun on the next chapter. #StarTrekDiscovery is coming to CBS All Access. https://t.co/b1uni2YyKp pic.twitter.com/19pmY4JBFd — Star Trek: Discovery (@startrekcbs) January 31, 2017

Klingonen, Vulkanier und neue Alien-Rasse

Star Trek: Discovery spielt zehn Jahre vor den Abenteuern der USS Enterprise mit Captain Kirk. Zur Besetzung gehören Sonequa Martin-Green (Walking Dead) als Number One auf der USS Discovery, Michelle Yeoh (Tiger & Dragon) als Captain Georgiou der USS Shenzhou, Doug Jones (Hellboy, Falling Skies) als Lt. Saru und neue Alien-Rasse, Anthony Rapp (Rent, Road Trip) als Lt. Stamets, sowie Chris Obi als (Snow White and the Huntsman), Shazad Latif (Penny Dreadful) und Mary Chieffo als die drei Klingonen T'Kuvma, Kol und L'Rell. Zuletzt wurde James Frain (Gotham) als Vulkanier Sarek, Spocks Vater verpflichtet.

Die erste Staffel umfasst 13 Episoden und ist in Deutschland auf Netflix zu sehen. Wann genau die Serie an den Start geht, ist noch nicht bekannt.