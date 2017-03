Im Mai kommt Ridley Scotts SciFi-Horror Alien: Covenant in die Kinos. Erste schockierende Trailer gibt es bereits. Jetzt bestätigt Regisseur Ridley Scott, der nächste Alien-Film ist bereits in Arbeit.

Regisseur Ridley Scott arbeitet bereits am nächsten Alien-Film nach Alien: Covenant.

Zum baldigen Kinostart von Ridley Scotts Science-Fiction-Horror Alien: Covenant gab es vor wenigen Tagen bereits einen neuen Trailer, der einen genauen Blick auf die Alien-Monster wirft. Inzwischen baut der Regisseur seine Alien-Filmreihe weiter aus.

Drehbuch zum nächsten Alien-Film bereits fertig

Wie jetzt bekannt wurde, hat der 79-Jährige bereits die Arbeit an einer Fortsetzung zum Film Alien: Covenant aufgenommen, der nach Prometheus (2012) die Vorgeschichte zu seinem Kultfilm Alien (1979) mit Sigourney Weaver als Ellen Ripley weitererzählen wird. Laut Sydney Morning Herald, die im letzten Jahr das Film-Set besuchen durften, habe Scott bestätigt, dass das Drehbuch zum noch namenlosen Sequel bereits fertig sei und er hofft, noch in diesem Jahr in Produktion gehen zu können.

Er wolle nicht zu lange mit der Fortsetzung warten, vorausgesetzt natürlich der Film Alien: Covenant wird ein Erfolg. Geplant sind insgesamt drei Prometheus-Sequels, die die Lücke zum ersten Alien-Film schließen sollen.

»Wenn wirklich ein Franchise gewünscht ist, kann ich das noch sechs weitere Teile lang durchziehen«, bestätigte Scott gegenüber der Sydney Morning Herald.

Wer sich für das Drehbuch verantwortlich zeigt, hat er noch nicht verraten. Auch steht weder ein Filmtitel noch ein konkreter Kinostarttermin fest. Das Skript zu Alien: Covenant stammt von John Logan und Dante Harper, während Prometheus die Autoren Jon Spaihts und Damon Lindelof geschrieben haben.

Alien-Jagd geht im Mai im Kino weiter

Zunächst nehmen die außerirdischen Alien-Monster die Jagd am 18. Mai 2017 auf der großen Leinwand wieder auf, wenn der Science-Fiction-Horror Alien: Covenant in die deutschen Kinos kommt.