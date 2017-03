Godzilla wird zum allerersten mal in einem Anime auftreten. Netflix hat angekündigt, den animierten Film über die Riesenechse noch dieses Jahr weltweit zu veröffentlichen.

Von Michael Herold |

Nach etlichen Auftritten in Kinofilmen, stampft Godzilla demnächst auch durch einen Anime.

Netflix hat bekannt gegeben, dass der erste animierte Godzilla-Film noch dieses Jahr weltweit auf dem Streaming-Dienst veröffentlicht wird. In Japan ist am 26. März Kinostart, ein genauer Releasetermin für den Anime im Rest der Welt wurde noch nicht genannt.

Bereits seit 63 Jahren taucht Godzilla in Filmen auf, in einen Anime hat der König aller Kaiju-Monster es bislang aber noch nicht geschafft. Das ändert sich nun dank dem legänderen Produktionsstudio Toho und Polygon Pictures (bekannt für die Netflix Sci-Fi-Anime Knights of Sidonia). Die Regie des Animationsfilms haben Kobun Shizuno und Hiroyuki Seshita übernommen, die unter anderem schon mehrere Detektiv-Conan-Filme gedreht haben.

In ersten Screenshots aus dem Anime sind bereits futuristische Roboter und Menschen in Astronautenanzügen in dichten Dschungellandschaften zu sehen.

Die nächsten Godzilla-Filme sind in Planung

In den nächsten Jahren wird Godzilla außerdem noch weitere Auftritte auf der Kino-Leinwand haben: Für Frühjahr 2019 ist mit Godzilla: King of Monsters der Nachfolger zu Gareth Edwards Verfilmung von 2014 geplant. 2020 sollen dann in Godzilla vs. King Kong Riesenechse und Riesenaffe aufeinander stoßen.

