Sony bringt nächstes Jahr die Comic-Verfilmung Venom aus dem Spider-Man-Universum in die Kinos. Bisher ist weder ein Hauptdarsteller noch ein Regisseur gefunden.

Von Vera Tidona |

Sony kündigt für nächstes Jahr einen Venom-Film als Spin-off zu Spider-Man in den Kinos an.

Sony Pictures macht Nägel mit Köpfen: Die vor einem Jahr schon angekündigte Comic-Verfilmung Venom aus Marvels Spider-Man-Universum hat einen Starttermin erhalten: So soll der gefährliche Bösewicht und Erzfeind von Spider-Man bereits nächstes Jahr im Oktober mit einem Solo-Film in die Kinos kommen.

Weder Regisseur noch Hauptdarsteller gefunden

Noch hat der Film weder einen Regisseur noch einen Hauptdarsteller gefunden. Für das Drehbuch zeigen sich nun Jeff Pinkner (The Amazing Spider-Man 2) und Scott Rosenberg (Jumanji) verantwortlich. Eine erste Drehbuchfassung gibt es bereits von Dante Harper (Alien: Covenant).

Venom-Film gehört nicht zum MCU

Sony arbeitet derzeit an einer Neuauflage der Spider-Man-Filme in Kooperation mit Marvel. Jedoch entsteht laut dem US-Magazin The Hollywood Reporter der angekündigte Venom-Film unabhängig von Tom Hollands Darstellung als neuen Spider-Man. Demnach gehört der Charakter auch nicht ins Marvel Cinematic Universe.

Venom-Comic und Spider-Man

In den Comic-Vorlagen stellt der gefährliche Bösewicht Venom eine Verbindung zwischen dem Reporter Eddie Brock und einem außerirdischen Wesen dar, der eine Symbiose mit einem Menschen eingeht und ihm dafür unglaubliche Kräfte verleiht. Mit seinem schwarzen Spinnenkostüm wirkt er sehr viel größer und stärker als Spider-Man und gehört zu seinem ärgsten Feind.

Bereits in früheren Filme hatte Venom seinen Auftritt, wie etwa in Sam Raimis »Spider-Man 3« als Tobey Maguires Gegenspieler, damals gespielt von Topher Grace. Wer nun im ersten Solo-Film in das Kostüm schlüpfen wird, wird sich sicherlich schon bald entscheiden.