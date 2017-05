Arnold Schwarzenegger gab bekannt, dass er für den neuen Terminator-Film von Regisseur und Produzent James Cameron zurückkehrt.

Von David Gillengerten |

Arnold Schwarzenegger wird im kommenden Terminator-Film mitspielen.

I'll be back: Das Statement von Arnold Schwarzenegger in seiner Rolle als Terminator T-800 gilt aktuell mehr denn je. Wie der österreichisch-amerikanische Schauspieler in einem Interview mit Screen Daily verriet, wird er für den neuen Terminator-Film zurückkehren: »Der neue Film kommt und ich bin dabei.«

Der neue Film wird erstmalig nach 35 Jahren wieder von Regisseur und Produzent James Cameron fortgeführt. Dazu sagte Schwarzenegger im Interview: »Es bewegt sich etwas. Cameron hat einige guten Ideen, wie es mit dem Franchise weitergehen soll.«

Der letzte Terminator-Film, Terminator: Genisys, blieb hinter den Erwartungen zurück. Aktuell befindet sich der neue Film in Produktion, das Projekt ist jedoch noch weit entfernt von seiner Fertigstellung.