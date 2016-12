Auch 2016 werden die »Indie Awards« in einem groß angelegten Uservoting bestimmt und verliehen. Der Countdown läuft, in einer ersten Vorauswahl stehen nun die Top 100 fest, aus denen das Siegerspiel bis zum 21. Dezember gewählt wird.

Von Manuel Fritsch |

Große Chancen auf den Sieg bei den 2016 Indie Awards rechnet sich das hochgelobte Firewatch aus.

Jahresende bedeutet auch immer jede Menge Rückblicke und Bestenlisten. Bei den von einer Jury ausgezeichneten Video Game Awards 2016 konnte sich Inside bereits Anfang Dezember den Titel als bestes Indie-Spiel des Jahres sichern. Werden die Spieler genauso entscheiden wie die Jury oder ein anderes Spiel bevorzugen? Auf den von der Webseite indiedb.com ausgerufenen »Indie of the Year Awards 2016« können die User entscheiden, welches Indiespiel am Ende auf dem Podest stehen soll.

Bis zum 11. Dezember 2016 lief die Vornominierung, nun stehen die 100 Finalisten fest, aus denen bis zum 21. Dezember jeder Besucher der Webseite abstimmen kann. Bisher haben sich bereits über 60.000 User an der Abstimmung beteiligt.

