Wie heißt Link, der spitzohrige Held aus der The-Legend-of-Zelda-Spielreihe, eigentlich mit Nachnamen? Die Entwickler vom kommenden Zelda-Spiel Breath of the Wild liefern eine Antwort.

Der Held der Zelda-Spielereihe Link hat einen Nachnamen! Auch wenn er eher unspektakulär ist.

Link, der Held der legendären Zelda-Spielereihe und dem am 3. März erscheinenden The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ist neben Mario und Lara Croft wohl eine der bekanntesten Figuren der Videospiel-Geschichte. 30 Jahre nachdem das erste The Legend of Zelda erschienen ist, wurde nun bekannt, dass der spitzohrige Held nicht nur Link heißt, sondern auch einen Nachnamen hat.

Den haben Shigeru Miyamoto und Eiji Aonuma, der Entwickler und der Produzent von Breath of the Wild, während eines Interviews mit dem Magazin Game Informer ausgeplaudert. Und zwar lautet er wenig spektakutär: Link. Mit vollem Namen heißt der Held aus Hyrule also Link Link.

Link Link und Mario Mario?

Allerdings ist diese Enthüllung wohl nicht 100 Prozent ernst gemeint. Denn die beiden verrieten auch, dass die Situation bei Links Nachnamen ähnlich wie bei Mario sei. Auch der Pinzessinen-rettende Klempner hat zwischenzeitlich (beispielsweise im Film Super Mario Bros.) einfach seinen Vornamen als Nachnamen spendiert bekommen, sodass er Mario Mario hieß. Shigeru Miyamoto selbst hat dies allerdings vor einigen Jahren dementiert und klargestellt, dass Mario keinen Nachnamen hat.

Die beiden begründeten ihre Aussage zu Links Nachnamen auch damit, dass Link kein Mensch sei. Deshalb ist er womöglich auch keinen üblichen Namenskonventionen unterworfen. Das komplette Game Informer Interview können Sie in dem Video unter diesem Artikel sehen.