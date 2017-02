Der Dungeon Keeper liebt es, seine Angestellten zu peinigen. Ein erschöpfter Programmierer des Spiels hat im Quelltext des Originalspiels eine überraschende Botschaft hinterlassen.

Horny, der berühmte Dungeon Keeper aus dem gleichnamigen Spiel wird im Juni 20 Jahre alt. Im Quelltext, bzw. der ausführbaren MS-DOS-Datei KEEPER.EXE des ersten Spiels hat Twitteruser @Dosnostalgic eine versteckte Botschaft eines geplagten Entwicklers entdeckt.

Es macht den Eindruck, als ob die Qualen der sogenannten »Crunch Time«, die die Endphase einer Softwareentwicklung mit Arbeitstagen von 16 Stunden und wenig Schlaf beschreiben, auch bereits vor zwei Jahrzehnten üblich war:

Vor rund 20 Jahren hat ein Entwickler des Spiels Dungeon Keeper diese Botschaft im Quelltext hinterlassen. (via @dosnostalgic)

In dem Text heißt es übersetzt:

Jonty hier ... Ich schreibe dies um 4 Uhr Morgens am letzten Tag von [Dungeon] Keeper. Ich schaue mich im Büro um und alles was ich sehe sind bleiche, müde Gesichter des ganzen Keeper-Teams. Dieses Projekt hat die Gesundheit und das Sozialleben jedes einzelnen hier zerstört, also ich hoffe inständig, dass ihr das Spiel mögen werdet. Erstaunlicherweise tun wir das alle immer noch, nach 16-Stunden-Arbeitstagen für 7 Tage die Woche über einem Zeitraum von fast fünf Monaten.