Das neue Spiel von Ready at Dawn, Entwickler von The Order: 1886, hat einen Release-Termin. Deformers soll bereits nächste Woche veröffentlicht werden.

Von Rae Grimm |

Deformers erscheint nach einer Verschiebung nun im April.

Bereits nächste Woche erscheint das neue Spiel von Ready at Dawn. Dabei handelt es sich allerdings nicht um eine Fortsetzung des exklusiven PS4-Titels The Order: 1886, sondern um einen chaotischen wirkenden Multiplayer-Arena-Brawler namens Deformers.

Anstatt auf einer Geschichte, liegt der Fokus von Deformers auf schnellen Multiplayer-Kämpfen, in denen Spieler sogenannte »Formen« kontrollieren und versuchen, mit ihnen die Oberhand zu ergreifen. Diese Formen sehen dabei alle aus wie kugelige Versionen von Tieren. Wer sich also schon immer mal den Traum erfüllen wollte, als »Kugelkuh« gegen einen »Kugelhai« oder »Kugelpancakes« anzutreten, kann sich diesen Wunsch ab dem 21. April erfüllen, wenn Deformers für PS4, Xbox One und PC erscheint.

Hier gibt es noch einen kleinen Blick auf die verschiedenen Spielmodi des kugeligen Smash'em Up auf Video: