Sony hat seinen Termin für die Pressekonferenz auf der E3 2017 bekanntgegeben: Die Show findet zur gleichen Zeit wie letztes Jahr statt.

Von Elena Schulz |

Sony macht es unserem Kalender einfach: Die E3 Show findet genauso wie letztes Jahr statt.

Sony hat erste Presse-Einladungen zur E3 2017 verschickt und verrät im Zuge dessen auch das Datum für seine Pressekonferenz. Die wird genau wie letztes Jahr wieder am Montag, dem 12. Juni um sechs Uhr abends PT (Ortszeit) stattfinden.

Just got my invite for @playstation E3 event - Monday June 12 @ 6p! pic.twitter.com/3MxcFoUKr3 — Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 3, 2017

Das entspricht hierzulande 3 Uhr morgens CEST. Die Media Briefings von Microsoft und Bethesda finden bereits am Sonntag davor statt. Nintendo hält wie gewohnt keine klassische Pressekonferenz ab und setzt auf die Nintendo Direct genannte Show. Was Sony zeigen wird, ist noch nicht bekannt. Höchstwahrscheinlich aber eine Mischung aus exklusiven Playstation-Titeln wie God of War, Days Gone oder Detroit: Become Human.

Auch Multiplattform-Titel wie Star Wars: Battlefront 2 und Call of Duty: WW2, sowie noch unangekündigte Projekte, dürften in der Show vertreten sein. Die E3 2017 selbst beginnt nach den Pressekonferenzen der großen Publisher am 13. Juni und endet am 15. Juni.

Mehr: Übersicht zu allen bisher bekannten E3-Terminen