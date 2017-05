In unserer Themenwoche #WeLoveGames verlosen wir eine Aorus Geforce GTX 1080 von GIGABYTE. Hier erfahren Sie, was sie dafür tun müssen.

Von Elena Schulz |

#WeLoveGames - mit GameStar eine Aorus Geforce GTX 1080Ti 11 GB von GIGABYTE gewinnen.

Egal ob man sie für andere Menschen empfindet, Haustiere, Essen oder ein bestimmtes Hobby - Liebe kann ganz schön teuer sein. Man braucht schließlich Blumensträuße, Katzenfutter, Burger oder teure Ausrüstung, wie einen Gaming-PC samt Grafikkarte.

Und zumindest bei Letzterem können wir helfen: Wir verlosen nämlich im Rahmen unserer Themenwoche #WeLoveGames eine Aorus Geforce GTX 1080Ti Grafikkarte von GIGABYTE.

Ankündigung zur Themenwoche #WeLoveGames

Die leistungsstarke Grafikkarte verfügt über 11 GB Speicher, für Kühlung sorgt ein WINDFORCE Stack 3x 100mm Fan Cooling System und integriertes Advanced Copper Back Plate Cooling. Die genauen Daten der Grafikkarte lassen sich bei GIGABYTE und auf Facebook nachlesen.

Selber schreiben und gewinnen

Mitmachen ist einfach: Sie müssen lediglich einen unserer Themenartikel (klar gekennzeichnet durch das #WeLoveGames im Titel) kommentieren und die Frage aus dem Artikel beantworten - beispielsweise im Artikel »Mein bestes Spiel der Welt« erklären, welches und warum Sie Spiel XY lieben.

Alternativ kann man seine Antwort auch über den Hashtag #WeLoveGames auf Twitter teilen. Die Kommentare der Community veröffentlichen wir dann in Antwort-Artikel auf unserer Seite - und die coolste Antwort oder interessanteste Story wird am Ende der Woche mit der Grafikkarte prämiert.

Das Gewinnspiel startet am 12. Mai um 10 Uhr und läuft bis zum 21. Mai um 18 Uhr als Teil der Themenwoche #WeLoveGames. Die nutzen wir auf GameStar.de vom 13. Mai bis 22. Mai dazu, unser liebstes Hobby besonders zu feiern. Wir zeigen, warum wir Spiele lieben oder was genau uns an ihnen so fasziniert - und die Community macht mit und antwortet mit ihren eigenen Beiträgen darauf. Denn wir sind alle Spieler und wir alle lieben Spiele!