Spielt Ihr mit dem Gedanken, euch eine Geforce GTX 1080 Ti zu kaufen? Unser Vergleich diverser 1080-Ti-Custom-Designs mit der Founders Edition von Nvidia soll euch anhand von Preis, Performance und Lautstärke des Kühlers bei der Auswahl helfen. Wir stellen alle von uns getesteten 1080 Ti Custom Designs im Vergleich gegenüber und geben Empfehlungen, welche Vor- und Nachteile die einzelnen Modelle haben.

Die seit Anfang März verfügbare Geforce GTX 1080 Ti von Nvidia ermöglicht flüssiges Spielen in 4K/UHD-Auflösung samt maximalen Details. Das hat allerdings auch seinen Preis: Mindestens 730 Euro wird für eine Grafikkarte mit dem GP102-Grafikchip der Pascal-Generation fällig. Die von Nvidia designte Founders Edition (Referenzmodell) kostet im hauseigenen Webshop gar 769 Euro. Herstellerkarten, sogenannte Custom Designs, mit höheren Taktraten und einer besseren, also stärkeren und oder leiseren Kühlung sind tendenziell teurer – mal nur 20 Euro, Mal aber auch 100 Euro und mehr.

Trotz des hohen Preises ist das Interesse an der GTX 1080 Ti weiter ungebrochen, was unter anderem an der fehlenden Konkurrenz aus dem Hause AMD liegt, denn die Mitte August veröffentlichten Radeon-Modelle RX Vega 64 und RX Vega 56 reichen in Sachen Leistung nur an die GTX 1080 beziehungsweise GTX 1070 heran.

Wir haben Anfang November diese Kaufberatung um zwei weitere Modelle (MSI 1080 Ti Gaming X Trio und Zotac 1080 Ti Mini) aktualisiert, entsprechend die Benchmark-Vergleiche überarbeitet und die Preise auf den aktuellen Stand gebracht, die in der Zwischenzeit etwas angezogen sind.

Die GTX 1080 Ti setzt auf den Pascal-Chip GP102 mit 3.584 Shader-, 224 Textur- und 88 ROP-Einheiten. Die Founders Edition der GTX 1080 Ti taktet mit 1.480 MHz / 1.582 MHz im Boost und besitzt einen 11,0 GByte großen VRAM des Typs GDDR5X, der mit 11,0 GHz effektiv arbeitet. Über das 352 Bit breite Speicherinterface werden Daten mit 484 Gigabyte pro Sekunde übertragen.

In Full HD- und WQHD-Auflösung ist die GTX 1080 Ti rund 20 Prozent schneller als die ehemals schnellste Grafikkarte für Spieler, die Geforce GTX 1080. In 4K/UHD-Auflösung steigt der Vorsprung auf über 35 Prozent an, in dieser Auflösung entfaltet die GTX 1080 Ti auch erst ihr volles Potenzial. In niedrigeren Auflösungen hat die 1080 Ti aber durchaus auch ihre Berechtigung, wenn Ihr durchgehend deutlich mehr als 60 fps erreichen wollt, etwa mit einem 144-Hz-TFT.

Technische Details (Auswahl)

Asus 1080 Ti ROG Strix OC Gigabyte 1080 Ti Aorus Xtreme Edition MSI 1080 Ti Gaming X Palit 1080 Ti Super Jetstream Zotac 1080 Ti AMP Extreme Grafikchip GP102-350 Chiptakt (Basis/Boost) 1.569 /

1.683 MHz 1.607 /

1.721 MHz 1.569 /

1.683 MHz 1.544 /

1.658 MHz 1.645 / 1.759 MHz Shader 3.584 TMUs / ROPs 224 / 88 Fertigung 16 nm FinFET Videospeicher 11,0 GByte GDDR5X Speichertakt (effektiv) 11,0

GHz 11,448

GHz 11,0

GHz 11,2

GHz Speicherinterface 352 Bit Speicherbandbreite 485

GByte/s 504

GByte/s 484

GByte/s 493

GByte/s TDP 275

Watt 250

Watt 320

Watt Ca. Preis ab 850 Euro ab 870 Euro ab 830 Euro ab 800 Euro ab 880 Euro

