Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Pokémon GO - Bannwellen & mehr: Niantic will aggressiver gegen Cheater vorgehen

Pokémon GO kämpft – wie viele andere Spiele auch – mit Cheatern. Aber Niantic will ihnen das Handwerk legen und ergreift immer mehr Maßnahmen, um Pokémon GO fairer zu machen.

Von David Molke |