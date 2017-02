In World of Warcraft waren die finsteren Schattenpriester lange Zeit die Top-Schadensausteiler. Ein Hotfix-Patch soll die Todespriester ein wenig nerfen.

Von Jürgen Stöffel |

In World of Warcraft: Legion wird der Schattenpriester generft und es gibt mehr Essenzen im Alptraum.

Wer in World of Warcraft: Legion die DPS-Rankings der letzten Zeit näher betrachtet hat, dem ist sicher aufgefallen, dass der Schattenpriester die Schadenslisten anführt. Das lag unter anderem an einem Bug, der den Schaden des Skills »Schattenwort: Tod« übertrieben erhöht hatte. Dieser Fehler und einige weitere werden jetzt mit einem Hotfix behoben.

Passend zum Thema: World of Warcraft - Vin Diesel liebt PvP

Zusätzlich zum Schattenpriester-Fix gibt es noch die folgenden Änderungen:

Der Druide verwundet mit »Zorn des Schläfers« keine Verbündeten mehr

Der Jäger erzielt mit »Animalische Wildheit« und »Auf den Fersen« nun kritische Treffer

Das Erdelementar des Schamanen gibt seine Aggro nun in einem korrekt berechneten 15-Meter Umkreis aus. Außerdem erhalten »Anschwellende Wellen« im PvP nicht mehr doppelte Heilungs-Mali.

Weiterhin droppen jetzt im Smaragdgrünen Alptraum mehr Verderbte Essenzen. Dadurch lässt sich die langwierige Questreihe zur Erlangung einer weiteren Artefaktwaffen-Skin schneller bewältigen.

Der Hotfix für World of Warcraft: Legion soll mit den wöchentlichen Wartungsarbeiten zum 15. Februar auf die Server kommen.