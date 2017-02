In World of Warcraft: Legion können wir besonders mächtige Legendäre Items finden. Da diese schwer zu finden sind, haben einige Spieler komplexe Formeln entwickelt, um einen »Legendary-Drop« zu berechnen. Laut Blizzard sei dies alles Quatsch.

Wer in World of Warcraft: Legion legendäre Items will, braucht keine seltsamen Formeln.

Wer in World of Warcraft: Legion bei den härtesten Raids mitmischen will, benötigt neben seinen voll ausgerüsteten Artefaktwaffe auch die richtigen legendären Items. Diese sind aber nicht leicht zu bekommen. Daher haben laut unserer Partnerseite Mein-MMO einige Spieler Formeln mit so genannten »Killing-Point-Zählern« entwickelt. Diese sollen berechnen, wann ein solches Legendary droppt, wenn ein Spieler eine variable Anzahl von Erfolgen (»Kills«) geleistet hat.

Gleiche Chance für alle!

Diese Berechnungen basieren aber laut Blizzard auf völlig veralteten Daten. Daher sind alle solcherart errechneten Dop-Chancen auf Legendaries Unsinn. Vielmehr seien die Chancen besser als vermutet. Blizzard habe schon mit den Patches 7.1 und 7.1.5 die Chancen auf Legendaries signifikant erhöht.

Demnach sollen das erste und das zweite Legendary sehr schnell droppen. Ab dem dritten hätten alle Spieler immer die gleichen Chancen auf ein jeweils neues Legendary. Also stecken wohl keine mysteriösen »Killing Points« und komplexen Formeln hinter dem Item-Drops. Die Drop-Chancen auf das dritte und darauffolgende Legendaries nannte man bei Blizzard jedoch nicht.