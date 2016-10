Das neueste Humble Bundle gibt es zum zehnjährigen Jubiläum von Company of Heroes. Je nach gezahltem Betrag gibt es nahezu alle Spiele der Serie samt Addons und DLCs.

Von Andre Linken |

Das neue Humble Bundle bietet zahlreiche Spiele aus der Serie Company of Heroes.

Das neue Humble Bundle ist da: Diesmal dreht sich anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Serie alles um Company of Heroes.

Bereits ab einem Dollar gibt es ein Paket mit Company of Heroes 1 sowie einigen Addons. Wer bereit ist, den Durchschnittspreis von derzeit 7,32$ zu bezahlen, erhält zusätzlich noch den Nachfolger Company of Heroes 2 inklusive Addons und DLCs.

Ab zehn Dollar erweitert sich das Paket um weitere Erweiterungs-Packs sowie eine Humble-Bundle-exklusive Skins-Sammlung. Auch ein Artbook von Company of Heroes gibt es oben drauf. Bei 30$ erhalten die Käufer zudem noch ein exklusives T-Shirt.

Spiele kaufen für den guten Zweck

Als Käufer des Humble Bundles können Sie selbst entscheiden, wie viel Sie bezahlen möchten - von einem Cent bis tausend Dollar und mehr ist alles möglich. Außerdem können Sie auf der Seite angeben, wie der Kaufpreis aufgeteilt werden soll. Einen Teil erhält der Publisher Sega, ein Teil geht an das Unternehmen Humble Inc., das die Aktionen organisiert, und der dritte Teil geht an gemeinnützige Stiftungen.

Inhalt des »Humble Company of Heroes Anniversary Bundle«