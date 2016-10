Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Twitch - Streaming-Plattform erlaubt Uploads wie bei YouTube

Twitch, die Streaming-Plattform von Amazon, will mit dem großen Konkurrenten YouTube gleichziehen und bietet ebenso auch Uploads von Inhalten an. Derzeit befindet sich das neue Feature aber noch in der Beta-Phase.

Von Jürgen Stöffel |