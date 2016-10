Civ 6 im großen Vorabtest, Keyseller unter der Lupe, Cheater in GTA Online, die Demo von Silence und vieles mehr in der neuen GameStar.

Die GameStar 11/16 ab dem 19. Oktober im Handel.

Es sieht auf den ersten Blick wie ein Free2Play-Spiel aus, wer genauer hinschaut, erkennt: Civilization 6 ist trotz des serienuntypischen Looks enorm detailreich. Und das nicht nur in der Optik. Auch in Sachen Mechanik gibt sich der sechste Teil der Serie keine Blöße. Überall gibt's was zu tüfteln, zu optimieren. Schlaflose Nächte voller selbstgespielter Weltgeschichte sind also schon programmiert? Das ist eine Frage, die unser Vorabtest noch nicht ganz beantworten kann, es fehlten in unserer Version noch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade. Alles andere erfahren Sie allerdings in unserer großen Titelstory über Civilization 6.

Gratis-Vollversion: Assassin's Creed: Brotherhood

Mit Ezio geht's von Florenz nach Rom. Dort legt sich der Heißsporn in Assassin's Creed: Brotherhood mit den Borgia an. Damit Ezio nicht allein gegen die Machenschaften von Cesare Borgia kämpfen muss, gründet er eine eigene Assassinen-Gilde und heuert Hilfs-Attentäter an.

Exklusiv-Demo: Silence

In diesem Monat bieten wir Heftkäufern und -abonnenten neben der Vollversion auch noch die Demo zum wundervollen Adventure Silence (ehemals Silence - The Whispered World 2) von Daedalic.

Noch mehr Highlights

Wir haben nicht nur die Demo für Sie im Angebot, sondern auch den Test zu Silence. Hut ab, Daedalic, das ist wirklich bildschön geworden.

Gears of War 4 ist nicht nur die bisher beste Portierung im Rahmen von Microsofts Play-Anywhere-Programm, sondern auch sonst ein verflixt gutes Spiel!

Wir haben bei den Entwicklern ausgiebig Watch Dogs 2 gespielt. Obwohl die Welt größer ist als im Vorgänger, soll Leerlauf nicht aufkommen.

Im Magazin-Teil beschäftigen wir uns unter anderem mit den Cheatern in GTA Online, mit Spielen über Spieleentwicklung, mit Warren Spectors Fehlschlägen und mit den Keysellern von G2A.

Kostenlose Leseprobe und Gewinnspiel

Vor allen anderen können Sie in dieser Ausgabe die ersten Seiten des Ausnahme-Thrillers »Underground« von S.L. Grey lesen. Zur Bucherscheinung verlosen wir gemeinsam mit dem Heyne Verlag geniale Preise im Wert von über 1.100 Euro.

