Twitch hat die Belohnungen im November für Mitglieder von Twitch Prime angekündigt. Mit dabei sind zwei Indie-Spiele sowie einige In-Game-Gegenstände und Boni für das kommende Watch Dogs 2.

Von David Gillengerten |

Twitch Prime, der Premium-Service des Streaming-Dienstes für Mitglieder von Amazon Prime, verschenkt im November wieder neue Spiele und Inhalte. Mit This War of Mine: Anniversary Edition und Punch Club bietet Twitch direkt zwei Inide-Titel im kommenden Monat kostenlos an.

Außerdem erhalten Kunden des Premium-Dienstes einige exklusive Inhalte für das am 29. November erscheinende Open-World-Actionspiel Watch Dogs 2. Dazu gehören ein exklusiver Twitch-Hoodie-Skin, ein XP-Boost, Pixel-Art-Skins für Charaktere und Fahrzeuge sowie das »Guts, Grit and Liberty«-Skinpack.

Da Watch Dogs 2 erst Ende des Monats erscheint, haben Kunden von Twitch Prime bis zum 12. Dezember Zugriff auf die In-Game-Gegenstände.

Was ist Twitch Prime?

Twitch Prime ist ein Premium-Angebot für Kunden von Amazon Prime und wurde Anfang Oktober auf der TwitchCon angekündigt. Mitglieder erhalten neben kostenlosen Spielen und In-Game-Gegenständen auch weitere Vorteile wie werbefreies Streaming, besondere Chat-Emojis und -Abzeichen sowie ein kostenloses Kanalabonnement pro Monat.

Es ist möglich, ein Probeabonnement von Amazon Prime für 30 Tage abzuschließen. Danach kostet die Mitgliedschaft in Deutschland 49 Euro im Jahr. Nutzer, die schon über ein Twitch-Konto und Prime von Amazon verfügen, können ihre Accounts auf dieser Webseite miteinander verknüpfen.