Die deutschen Einzelhandelscharts werden unbeirrt vom Landwirtschafts-Simulator 17 dominiert. Auf Xbox One und PS4 holt sich die Watch Dogs 2 die Topplatzierung.

Von Stefan Köhler |

Der Landwirtschafts-Simulator 2017 holt sich auch Ende November die Spitzenposition bei den Boxverkäufen in Deutschland, sagt die GfK.

Der Erfolg des Landwirtschafts-Simulator 17 ist nicht zu bremsen. Auch in dieser Woche geht der erste Platz der PC-Retailcharts an das gemütliche Bauernhof-Spiel, wie die Marktforscher von GfK Entertainment ermittelt haben.

Einziger Neueinsteiger in den Top 10 ist Daedalics Hochglanz-Adventure Silence - The Whispered World 2 auf dem respektablen achten Platz. Auch bei den Last-Gen-Konsolen PS3 und Xbox 360 hat sich nichts getan, Spitzenreiter ist weiterhin FIFA 17. Das gilt auch für die Wii U und Just Dance 2017.

Actionhacker auf Konsolen

Interessanter sind da die Current-Gen-Konsolen: Sowohl auf PlayStation 4, als auch auf Xbox One konnte sich Watch Dogs 2 an die Spitzenposition manövrieren. Der Actiontitel ist erst in der kommenden Woche für PC verfügbar. Battlefield 1 wurde jeweils auf Platz 2 verbannt.

Ubisoft kann sogar einen weiteren Neueinsteiger platzieren, und zwar mit der Wiederveröffentlichung dreier Klassiker: Assassin's Creed: The Ezio Collection holt bei PS4 und Xbox One jeweils den vierten Platz und schafft es damit nicht ganz, sich gegen Call of Duty: Infinite Warfare durchzusetzen.

