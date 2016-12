Super Mario Run benötigt zum Spielen eine permanente Internetverbindung.

Um das Jump&Run Super Mario Run auf dem Smartphone spielen zu können, wird eine permanente Internetverbindung benötigt. Einen Offline-Modus gibt es nicht.

Das hat Nintendo jetzt offiziell bestätigt und stößt damit bei vielen Spielern sicherlich zunächst auf Unverständnis. Doch kurze Zeit später meldete sich der Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto in einem Interview mit dem Magazin Mashable zu Wort, um die Entscheidung für den Online-Zwang zu erklären. Dabei spielen vor allem Sicherheitsbedenken eine große Rolle:

Wir wollten in der Lage sein, diese Netzwerkverbindung bei allen drei Spielmodi auf eine höhere Ebene zu bringen. Alle Modi sollten miteinander verbunden sein, und wir wollten das Spiel auf eine Weise anbieten, in der die Software geschützt ist. (...)



An einem Punkt hatten wir darüber nachgedacht, dass es toll wäre, den World Tour Mode eigenständig anzubieten, ihn ohne eine Verbindung spielen zu können. Doch wenn es in einem eigenständigen Modus funktioniert hätte, wäre es eine Herausforderung gewesen, da es die Verbindung zu den Modi Toad Rally und Kingdom verkompliziert hätte. Da aber diese beiden Modi vom Online-Speicher abhängen, mussten wir World Tour ebenfalls integrieren.