Blizzard Entertainment hat mit Blizzard Publishing ein neues Label gegründet. Unter dem Namen sollen künftig Romane, Artbooks, Comics und andere Publikationen zu veröffentlicht werden. Dazu zählen auch Neuauflagen von bereits vergriffenen Werken.

Mit Blizzard Publishing hat der Entwickler Blizzard Entertainment jetzt ein neues Label gegründet. Das kümmert sich jedoch nicht um die Spiele des Studios, sondern um die zahlreichen Publikationen abseits der digitalen Werke.

So sollen unter dem Banner von Blizzard Publishing künftig Romane, Artbooks, Comics und andere Publikationen aus solch bekannten Spiele-Universen wie World of WarCraft, Diablo, StarCraft & Co. erscheinen. Der Fokus liegt übrigens nicht nur auf neue Werke, sondern gleichzeitig auch auf der Neuauflage von eigentlich längst vergriffener Werke. Dazu zählt sogar ein Malbuch zu World of WarCraft.

Die Artikel werden dann über den offiziellen Gear Store von Blizzard Entertainment angeboten. Hier eine Übersicht derjenigen Werke, die den Anfang machen:

Blizzard Legends

Warcraft:The Last Guardian von Jeff Grubb

Warcraft:Lord of the Clans von Christie Golden

World of Warcraft:Rise of the Horde von Christie Golden

Blizzard Manga

Warcraft Legends: Volume One, mit Geschichten von Richard A. Knaak, Dan Jolley, and Jae-Hwan Kim

Warcraft Legends:Volume Two, mit Geschichten von Richard A. Knaak, Dan Jolley, and Aaron Sparrow

Das Angebot soll in den kommenden Wochen und Monaten kontinuierlich erweitert werden.

