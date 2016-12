Den komfortablen Einseiten-Lesemodus gibt's exklusiv bei GameStar Plus. Jetzt holen und fair ohne Werbeunterbrechung surfen und viele Extras dazubekommen.

Steam-Charts - Planet Coaster mit erneutem Höhenflug

Die Freizeitparksimulation hat sich erneut den Spitzenplatz in den Steam-Verkaufscharts schnappen können - und somit GTA 5 verdrängt. Auf dem zweiten Platz folgt mit »Realm of the Wood Elves« ein DLC für Total War: Warhammer.

Von Andre Linken |