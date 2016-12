Super Mario Run

Schließen und erneutes Öffnen der App

Durch zweimaliges Drücken des Home-Buttons gelangt der User auf iPhone und iPad in die Übersicht der aktuell geöffneten Apps. Auf dem iPhone 6s, 6s Plus, 7 und 7 Plus funktioniert das auch, wenn man etwas stärker auf den linken Bildschrimrand drückt. Wer die Mario-Run-App findet und nach oben wischt, kann das Spiel so schließen.