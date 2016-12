Der Concept Artist Vitaly Bulgarov arbeitet derzeit für Korea Future Technology an einem echten Mech. Zuvor wirkte er bei Blizzard Entertainment an Spielen wie StarCraft 2 und Diablo 3 mit.

Von Andre Linken |

Der Concept Artist (Konzeptkünstler) Vitaly Bulgarov hat sich einen Traum erfüllt, den wohl viele Science-Fiction-Fans haben: Er arbeitet an einem echten Mech.

Konkret wirkt er an dem Projekt »METHOD-1« der Firma Korea Future Technology mit, deren Ziel es ist, einen funktionstüchtigen Mech zu produzieren. Der riesige Roboter bietet Platz für einen Steuermann und sieht - zumindest hinsichtlich des Grundgerüsts - den Mechs aus vielen Film sehr ähnlich.

Doch was hat das mit Computerspielen zu tun? Ganz einfach: Bulgarov war zuvor viele Jahre bei Blizzard Entertainment tätig. Dort war er unter anderem für einige Konzepte des Strategiespiels StarCraft 2: Heart of the Swarm verantwortlich. Er hat demnach einiges an Erfahrung mit futuristischen Vehikeln.

Ein Video, das den Mech »METHOD-1« in Aktion zeigt, finden Sie oberhalb dieser Meldung.

