Nintendo hat einen neuen Download-Rekord für Super Mario Run gemeldet. Zu der nach vier Tagen veröffentlichten und bereits zu diesem Zeitpunkt gemeldeten Zahl kommt noch einmal ordentlich etwas hinzu.

Von Tobias Ritter |

Innerhalb von vier Tagen wurde Super Mario Run weltweit 40 Millionen Mal heruntergeladen. Und nach weiteren drei Tagen kamen nun noch einmal zehn Millionen Downloads hinzu. Das hat Nintendo über seinen japanischen Twitter-Kanal bekannt gegeben.

Insgesamt wurde Nintendos erster eigener Mobile-Versuch jetzt also 50 Millionen Mal heruntergeladen. Und das, obwohl bisher lediglich die iOS-Version für Apple-Geräte erschienen ist. Einen Release-Termin für den fest versprochenen Android-Ableger gibt es bisher nicht.

Vergleich zu andern Mobile-Hits

Mit dieser Zahl führt Super Mario Run die Rangliste der dieses Jahr am schnellsten heruntergeladenen Spielen übrigens mit weitem Abstand an. Pokémon Go brauchte für 25 Millionen Downloads elf Tage, bei Clash Royale waren es 12 Tage für denselben Meilenstein.

Unklar bleibt indes die Monetarisierungs-Rate. In seiner Grundversion ist Super Mario Run kostenlos, vollständig freischaltet lässt es sich aber nur durch einen kleinen Obolus. Da hier keine konkreten Zahlen kommuniziert werden, wirkt sich der Download-Erfolg auch nicht auf Nintendos Aktienkurs aus: Der ist seit dem Launch des Spiels um 19 Prozent gesunken.

Mehr zum Thema: Nintendo baut neuen Spielmodus in Super Mario Run ein