Plus-Videoserie über Spieleentwicklung :

Auf GameStar Plus gibt's jetzt die ersten vier Devplay-Talks, in denen deutsche Entwickler aus dem Nähkästchen plaudern: Wann sind Fehler passiert, wo wurde Geld verbrannt – und sind sie eigentlich zu doof, die richtigen Spiele zu entwickeln?

Von Michael Graf |

Auf dem Youtube-Kanal DevPlay geben deutsche Spieleentwickler einen Blick hinter die Kulissen: Wie funktioniert die Spielebranche in Deutschland? Wie stehen die Designer zu Trends à la Open World und Virtual Reality? Wie lief die Arbeit an Spielen wie Lords of the Fallen oder Risen 3? Neue Folgen ihrer Talkrunde veröffentlichen die Designer zwei Wochen vorab exklusiv auf GameStar Plus, und zwar jeden Sonntag.

In den ersten vier Folgen diskutieren Björn Pankratz von Piranha Bytes (Elex), Jan Klose von Deck13 (Lords of the Fallen) und Adrian Goersch von Black Forest Games (Roguestormers) über verbranntes Geld, die Kosten der Spieleentwicklung, die Zusammenarbeit zwischen Spiele- und Filmindustrie - und darüber, ob deutsche Entwickler zu doof sind, die richtigen Spiele zu entwickeln.

Alle vier Folgen gibt es jetzt auf GameStar Plus - Plus-Mitglieder können sie nun also an einem Stück wegschauen. Wir bitten, die Tonprobleme zu entschuldigen. Neue Mikrofone sind bereits bestellt und kommen ab Folge 5 zum Einsatz.

Folge 1: »Wir haben viel Geld verbrannt«

Folge 2: Was kostet es, ein Spiel zu entwickeln?

Folge 3: »Sind wir zu doof, die richtigen Spiele zu entwickeln?«

Folge 4: Was können Spieleentwickler vom Film lernen?