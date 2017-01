Figuren aus dem Universum von Warhammer 40.000 sollten keine an Echtfell erinnernde Kleidung tragen, findet die PETA. Die Tierrechtsorganisation fordert von Games Workshop einen Verzicht.

Von Tobias Ritter |

Die PETA kritisiert Games Workshop dafür, dass einzelne Charaktere im Warhammer-40.000-Universum Fellkleidung tragen und fordert ein Umdenken.

Die »People for the Ethical Treatment of Animals« (kurz: PETA) haben sich in der Vergangenheit schon häufiger die Videospiel-Branche zur Brust genommen. So ernteten etwa die Entwickler des Landwirtschafts-Simulator 2017 Kritik dafür, dass sie in ihrem Spiel die »entsetzliche Realität der Schweinehaltung« zensieren.

Sogar der Videospiel-Liebling Mario geriet bereits in das Visier der nach eigenen Angaben weltweit größten Tierrechtsorganisation (mehr als drei Millionen Unterstützer). Der Grund: Nintendos Maskottchen wurde vorgeworfen, sich mit dem Fell japanischer Waschbären zu schmücken. Sogar ein eigenes Satire-Flash-Spiel entwickelte die PETA.

PETA kritisiert Fellkleidung bei Warhammer

Um Fellschmuck geht es auch bei der jüngsten Konfrontation zwischen PETA und (im weiteren Sinne) Videospielindustrie. Diesmal im Fokus der Kritik: Die teilweise als Echtfell definierte Kleidung fiktiver Figuren aus dem Warhammer-Universum von Games Workshop.

Wie die Organisation auf ihrer offiziellen Webseite schreibt, wurde Kevin Rountree als CEO von Games Workshop darüber in Kenntnis gesetzt, dass man die Verwendung von Fell-Kleidung bei Warhammer-Charakteren verurteile. Zwar begrüße man die Fiktivität der Figuren, allerdings sende das Echtfell eine falsche Message an Warhammer-Fans:

Wir begrüßen zwar, dass sie [die Warhammer-Charaktere] fiktional sind - sie in etwas zu kleiden, das wie eine Nachbildung eines toten Tieres aussieht, vermittelt jedoch den Eindruck, dass Echtfell akzeptabel sei - dabei ist es das weder im Jahr 2017 noch im Jahr 40.000.

Nichts auf den blutigen Schlachtfeldern des konfliktgeladenen Warhammer-Universums lasse sich mit der grausamen Realität vergleichen, die Füchse, Nerze und Kaninchen in den Händen der Fell-Industrie durchleben müssten, heißt es weiter.

Games Workshop als Besitzer der Warhammer-Lizenz und somit Adressat des PETA-Briefes hat sich zu den Forderungen bisher nicht geäußert.

