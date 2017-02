Das Barbaren-MMO Conan Exiles hat sich kurz nach dem Early-Access-Start den Spitzenplatz in den Steam-Verkaufscharts sichern können. Der bisherige Primus Resident Evil 7 musste dafür weichen.

Von Andre Linken |

Das Barbaren-MMO Conan Exiles steht auf dem ersten Platz der Steam-Verkaufscharts.

Die Regentschaft des Survival-Horrorspiels Resident Evil 7 in den Steam-Verkaufscharts dauerte nicht allzu lange. Mittlerweile musste es den Spitzenplatz bereits wieder räumen.

Den konnte sich in der Zwischenzeit das Barbaren-MMO Conan Exiles schnappen, für das erst vor kurzem die Early-Access-Phase begonnen hat. Zudem konnte das Mittelalter-Actionspiel For Honor etwas an Boden gut machen und steht mittlerweile auf dem dritten Rang. Ark: Survival Evolved hat sich auf den zweiten Platz geschoben.

Während sich das Weltraumspiel Astroneer aus den Top 10 verabschieden musste, konnte das Rollenspiel The Witcher 3 sein Comeback feiern.

Die aktuellen Steam-Charts (30. Januar bis 5. Februar 2017)

1. Conan Exiles

2. Ark: Survival Evolved

3. For Honor

4. Resident Evil 7

5. Rainbow Six: Siege

6. The Witcher 3 GOTY-Edition

7. Counter-Strike: Global Offensive

8. H1Z1: King of the Kill

9. Ark: Scorched Earth

10. Grand Theft Auto 5

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.

