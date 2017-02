Angeblich sind Einkäufe im eShop der Nintendo Switch in Zukunft nicht mehr an die Konsole, sondern an den Account gebunden.

Nicht nur in Bezug auf alternative Finanzierungsmodelle scheint sich bei Nintendo mit dem bevorstehenden Release der Switch einiges zu ändern. Ein aufmerksamer Twitter-User hat im derzeit kursierenden Unboxing-Video der Konsole einen interessanten Hinweis in Bezug auf den eShop von Nintendo entdeckt. Angeblich sind in Zukunft digitale Einkäufe nicht mehr wie bisher an die jeweilige Hardware gebunden, sondern an den Account:

Would you take a look at this: Purchases from the eShop are tied to your Nintendo Account. pic.twitter.com/SyC1BIZm0V

Auf dem Screenshot ist zu lesen:

Your Nintendo Account contains your Nintendo eShop purchase history and current balance. By re-linking your Nintendo Account after initializing the console, it will be possible to redownload any software or DLC purchased using that account. (Software that has been discontinued may not be available to redownload in some cases.)