Im Rahmen des DICE Summit 2017 findet unter anderem ein Quake-Turnier mit bekannten Entwicklern statt. Dort treten unter anderem solche bekannten Branchengrößen wie Randy Pitchford, Jeffrey Kaplan und Tim Willits gegeneinander an.

Von Andre Linken |

Vom 21. bis zum 23. Februar 2017 findet in Las Vegas der diesjährige DICE Summit. Neben zahlreichen Vorträgen wird es unter anderem auch ein interessantes Quake-Turnier geben, an dem bekannte Entwickler teilnehmen.

Insgesamt 16 Branchengrößen treten in 1vs1-Partien gegeneinander an, um den besten Quake-Spieler zu ermitteln. Besonders interessant dürfte dabei die Teilnahme von Tim Willits sein. Er ist einer der Gründer des Studios id Software und war maßgeblich an der Entwicklung von mehreren Quake-Episoden beteiligt.

Außerdem nehmen noch der Overwatch-Chef Jeff Kaplan (Blizzard Entertainment), Borderlands-Entwickler Randy Pitchford (Gearbox Software) sowie Feargus Urquhart (Obsidian Entertainment) an dem Turnier teil. Hier die Paarungen für die erste K.O.-Runde:

Faceit-Quake-Turnier

Sean Dunn (Sparkypants) vs. Shekhar Dhupelia (Wargaming)

Feargus Urquhart (Obsidian Entertainment) vs. Patrick Hudson (Robot Entertainment)

Randy Pitchford (Gearbox Software) vs. Leo Olebe (Facebook)

Ted Price (Insomniac Games) vs. David Wood (Bandai Namco)

Min Kim (Bonfire Studios) vs. Sheloman Byrd (Tencent)

Kate Edwards (IGDA) vs. Tim Willits (id Software)

Niccolo Maisto (FaceIt) vs. Matt Firor (ZeniMax Online)

Jeffrey Kaplan (Blizzard) vs. Steve Ellmore (Disbelief)

Das Turnier wird als Live-Stream unter anderem im Twitch-Kanal der Kollegen von IGN zu sehen sein. Weitere Details zum Ablauf finden Sie auf der offiziellen Webseite.