Für das Online-Action-RPG MU Legend ist die deutsche Closed-Beta live. Jeder, der einen Key hat, darf mitmachen und wir wissen, wo es noch Zugangscodes gibt.

Von Jürgen Stöffel |

Auch sexy Elfen dürfen in MU Legend nicht fehlen.

MU Legend ist ein rasantes Action-RPG, das wir Online mit vielen anderen Spielern spielen. Dadurch wird es zu einer Art Action-MMORPG und ähnelt vom Gameplay her Genre Vertretern wie Devilian oder dem kommenden Lineage Eternal. Seit dem 21. Februar ist die Closed Beta des Spiels in Deutschland live.

Klassen und Gameplay

In Mu Legend wählen wir einen von vier genretypischen Helden aus. Diese unterteilen sich derzeit in Tanks und Schadensausteiler. Zur Verfügung stehen:

Lord : Eine harte Tank-Klasse, die den Gegner aufhält

Blader : Ein Nahkampf-Schadensausteiler

War Mage : Ein typischer Nuke-Zauberer, der Schadenssprüche raushaut

Whisperer: Ebenfalls eine DPS-Klasse, dieses Mal als Elfe mit einem Bogen

Mit unserem Helden hauen wir reihenweise Feinde um, was dank vieler Flächenattacken besonders gut klappt. Als Lohn gibt's Erfahrungspunkte und Seelenpunkte. Erstere steigern unsere Stufe und damit die Charakterwerte, letztere schalten neue Skills in einem eigenen Baum frei. Die Summe beider Stufen ergibt den Account-Level, der uns globale Boni für alle Helden unseres Kontos beschert.

MU Legend lässt uns derzeit die Wahl zwischen vier Helden.

PvE und PvP - Dungeons und Gildenkriege

MU Legends bietet uns im PvE-Modus Instanzen, die wir alleine oder als Gruppe angehen. Wie schon bei Diablo sind diese Dungeons allesamt zufallsgeneriert. So wird kein Dungeon-Run gleich ausfallen.

Wer lieber anderen Spielern auf die Mütze haut, darf sich im PvP austoben. Darin erwarten uns Duelle gegen nur einen Feind, Kämpfe mit kleineren Gruppen und großangelegte Schlachten zwischen Gilden.

Hier gibt's Beta-Keys

Wer angesichts dieser Features gern selbst bei der Beta von MU-Legends mitspielen will, benötigt leider einen Key. Solche Zugangscodes gibt es in großer Zahl bei unserer Partnerseite Mein-MMO als Giveaway-Aktion. Insgesamt sind 10.000 Keys im Angebot, wer schnell zuschlägt, kann sich womöglich noch einen Beta-Zugang sichern! Die Beta endet übrigens schon am 28. Februar.

MU Legend setzt auf markige Designs, beispielsweise diesen finsteren Rüstungsträger.