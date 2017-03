Das neue Humble Jumbo Bundle 8 bietet unter anderem Spiele wie Valhalla Hills und Legends of Eisenwald für gerade mal einen Dollar. Wer mehr bezahlen möchte, erhält zusätzliche Spiele. Das Geld ist teilweise für einen guten Zweck bestimmt.

Von Andre Linken |

Ab sofort steht ein neues Spielepaket im Humble Store zum Kauf bereit - mal wieder für gerade mal nur einen Dollar.

Das »Humble Jumbo Bundle 8« enthält in seiner Standardversion unter anderem solche Spiele wie Valhalla Hills von Funatics Software sowie das Rundenstrategiespiel Legends of Eisenwald von dem Entwicklerstudio Aterdux Entertainment.

Wer bereit ist, den aktuellen Durchschnittspreis von 6,34 Dollar zu bezahlen, erhält zudem unter anderem noch Warhammer: The End Times - Vermintide sowie das Actionspiel Jotun. Ab zehn Dollar gibt es sogar noch den Shooter Verdun oben drauf. Weitere Spiele sollen dem Paket innerhalb der nächsten Tage hinzugefügt werden.

Spiele kaufen für den guten Zweck

Käufer des Humble Bundles können selbst entscheiden, wie viel sie bezahlen möchten - von einem Cent bis tausend Euro und mehr ist alles möglich. Außerdem kann man auf der Seite angeben, wie der Kaufpreis aufgeteilt werden soll. Einen Teil erhalten die Entwickler, ein Teil geht an das Unternehmen Humble Inc., dass die Aktionen organisiert und der dritte Teil geht an gemeinnützige Einrichtungen.

Derzeit gibt es im Humble Store übrigens auch noch das Humble ARMA Bundle.

Inhalt des »Humble Jumbo Bundle 8«