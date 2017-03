Wie ein Roundhouse-Kick direkt auf das Smartphone: Der kultige 80er-Jahre-Actionheld Chuck Norris bringt mit Nonstop Chuck Norris sein eigenes Mobile-Actionspiel auf den Markt.

Von Tobias Ritter |

Er kann Drehtüren zuschlagen, bis unendlich zählen (zwei Mal!) und vielleicht sogar den unstoppbaren Zug in GTA 5 stoppen - Chuck Norris ist nicht nur Actionfilm-Held und Martial-Arts-Star der 1980er Jahre, sondern dank unzähliger »Chuck-Norris-Sprüche« auch eine echte Kultfigur der modernen Popkultur.

Jetzt hat er bald auch noch sein eigenes Videospiel: Mit Nonstop Chuck Norris erscheint im April 2017 ein kostenloses Mobile-Game für iOS- und Android-Geräte. Finanziert wird das Projekt über im Spiel mit echtem Geld erwerbbare In-Game-Währung, mit dem sich diverse Dinge freischalten und kaufen lassen.

Mit Raketenwerfer und Roundhouse-Kicks

Nonstop Chuck Norris ist den Entwicklern bei Sproing und dem deutschen Publisher Flaregames zufolge ein Action-Rollenspiel, sieht im ersten Ankündigungs-Trailer mit Gameplay-Szenen jedoch mehr nach Hack'n'Slay in Comic-Grafik aus.

Der Spieler übernimmt die Rolle des Sidekicks von Chuck Norris - ermöglicht jedoch auch die Steuerung des alternden Actionhelden selbst. Keim Kampf gegen diverse Gegner kommen Kettensägen, Raketenwerfer und Baseballschläger zum Einsatz. Außerdem lassen sich Signature-Moves wie der legendäre Roundhouse-Kick freischalten.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Chuck Norris mit Videospielen in Verbindung gebracht wird - oder in einem entsprechenden Werbe-Trailer auftaucht. Vor einigen Jahren bewarb die Action-Legende noch World of Warcraft in einem witzigen Spot.