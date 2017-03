Wir haben die wichtigen Spieleveröffentlichungen der aktuellen Woche zusammengefasst: Diese PC-Games erscheinen vom 06. bis 12. März 2017.

Von Philipp Elsner |

Mass Effect Andromeda kommt! Moment, halt. War das nicht erst nächste Woche? Stimmt, der Release-Termin für das heißt ersehnte Sci-Fi-RPG ist eigentlich der 23. März. Eine Woche vorab gibt es aber die auf 10 Stunden begrenzte Trial-Version für Mitglieder beim kostenpflichtigen Dienst Origin Access. Zwar umfasst die Demo natürlich nicht das komplette Spiel, für einen guten ersten Eindruck dürfte es aber sicher reichen.

Um die Wartezeit bis zum richtigen Release zu verkürzen, könnte man sich in der Zwischenzeit mit allerlei absurdem Gerät durch Zombie-Horden metzeln, denn ab Dienstag steht auf Steam endlich Dead Rising 4 bereit, das nun endlich uncut und ab 18 bei uns erscheinen darf.

Oder man schleicht sich im Styx-Nachfolger Shards of Darkness durch eine faszinierend-düstere Fantasy-Welt, wo Auftragsmorde und riskante Diebstähle zu erledigen sind. Außerdem steht diese Woche für alle Premium-Besitzer von Battlefield 1 der erste DLC They Shall Not Pass in den Startlöchern und erweitert das Grundspiel um vier neue Maps, die französische Armee, einen neuen Panzer-Behemoth, zusätzliche Waffen und einiges mehr. Wer ohne Season Pass spielt, kann sich erst ab dem 28. März auf die neuen Schlachtfelder wagen.

Last but not least dürfen Hack&Slash-Fans ab Freitag endlich auch auf dem PC die Endzeit-Welt von Nier: Automata erkunden und die Erde von den bösartigen Maschinen zurückerobern. Dazwischen kommen noch einige kleinere Titel, VR- und Indie-Spiele auf Steam raus, von denen wir die bekannteren hier ebenfalls auflisten.

