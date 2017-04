Der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds steht auch weiterhin an der Spitze der Steam-Verkaufscharts. Bayonetta ist hingegen wieder aus den Top 10 geflogen.

Playerunknown’s Battlegrounds steht noch immer auf dem ersten Platz der Steam-Verkaufscharts.

Auch nach mehreren Wochen scheint die Dominanz des Battle-Royale-Shooters Playerunknown's Battlegrounds in den Steam-Verkaufscharts nicht zu bröckeln.

Das Actionspiel steht somit weiterhin auf dem ersten Platz, konnte auch die Angriffe des wiedererstarkten H1Z1: King of the Kill abwehren. Das in der vergangenen Woche so stark auftrumpfende Bayonetta ist hingegen wieder aus dem Top 10 verschwunden.

In der Zwischenzeit konnte Warhammer 40K: Dawn of War 3 bereits vor dem offiziellen Release auf den vierten Platz klettern, während Arma 3 ein kleines Comeback feiern konnte. Auch die erst kürzlich veröffentlichte Steam-Version von Halo Wars: Definitive Edition lässt sich blicken. Hier die Übersicht:

Die aktuellen Steam-Verkaufscharts (17. bis 23. April 2017)

1. Playerunknown's Battlegrounds

2. H1Z1: King of the Kill

3. Counter-Strike: Global Offensive

4. Warhammer 40K: Dawn of War 3

5. Arma 3

6. Nier: Automata

7. GTA 5

8. Subnautica

9. Halo Wars: Definitive Edition

10. Ultimate Epic Battle Simulator

Die Rangliste bezieht sich auf die Steam-Verkaufszahlen der vergangenen Woche. Die Top 10 werden jeden Sonntag aufs Neue aktualisiert.

