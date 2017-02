Wir freuen uns, unseren neuen Plus-Partner für Vollversionen bei GameStar Plus zu präsentieren! Ab sofort gibt’s geniale Gratis-Spiele sowie exklusive Rabatte auf alle PC-Spiele von Gamesplanet Deutschland.

Gamesplanet ist neuer Plus-Partner für alle monatlichen Vollversionen und Rabatte auf PC-Spiele.

Was heißt das für Sie?

Ab sofort gibt es alle monatlichen Vollversionen und Extra-Rabatte bei Plus über Gamesplanet Deutschland. Glücklicherweise konnten wir die neue Kooperation bereits mit Start zum 1. Februar abschließen, einen Monat früher als wir in Folge der Gamesrocket-Shop-Schließung angekündigt hatten.

Los geht's im Februar mit der Vollversion TrackMania² Stadium – dem verrückten eSports Rennspiel!

Erste Vollversion mit Gamesplanet: TrackMania² Stadium

Außerdem gibt es für alle Plus-User 5% Dauerrabatt auf die riesige Auswahl der PC-Spiele im Gamesplanet-Shop.

5 Prozent Extra-Rabatt auf alle PC-Spiele bei Gamesplanet

Damit aber nicht genug. Als neues exklusives Feature bekommen Mitglieder von GameStar Plus mehrfach im Jahr bei Gamesplanet Deutschland einmalige Rabatte auf ein brandaktuelles PC-Spiel. Bereits in diesem Monat werden wir daher allen Plus-Mitgliedern einen tollen, zeitlich befristeten Deal für eines der Top-Releases im Februar zur Verfügung stellen. Welches Spiel das sein wird, bleibt aber noch unser Geheimnis. Wir werden es aber schon in den nächsten Tagen lüften.

Mit Gamesplanet sind wir uns treu geblieben!

Bei der Suche nach einem geeigneten Nachfolger sind wir unseren Prinzipien treu geblieben und haben in Gamesplanet Deutschland einen verlässlichen Partner gefunden. Alles wichtige auf einen Blick:

Offizieller Direktpartner seit 2006 mit Sitz in Europa

Digitalkeys für Steam, Uplay & Co. - keine RU-Keys oder Steam-Gifts

Deutscher Support und Mitglied der USK

Einfaches Bezahlen mit Amazon Payments, PayPal, Kreditkarte, etc.

Wir freuen uns sehr, durch die neue Zusammenarbeit mit Gamesplanet Deutschland GameStar Plus noch besser zu machen!