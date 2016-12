Das Jahr 2016 ist fast vorbei und wir schauen auf die Verkaufszahlen bei Steam: Welche Spiele nach dem heutigen Stand die erfolgreichsten und was hat sich gegenüber Dezember 2015 getan?

Von Stefan Köhler |

Neue Statistiken von Steam: Welche Spiele haben sich bis heute eigentlich am meisten verkauft?

Welche Spiele sind die Bestseller bei Steam? Abseits unserer gewohnt wöchentlich erscheinenden Meldungen zu den aktuellen Verkaufscharts bei Steam, haben wir uns auch einmal die bisherigen Gesamtverkaufszahlen für Valves Onlineplattform angeschaut. Unser letztes Update der aktuellen Zahlen gab es im Dezember 2015, ein Jahr später schauen wir erneut auf die 25 Spiele mit der höchsten Verbreitung. Ausgeschlossen vom Ranking wurden Free2Play-Titel.

Die Spiele und Zahlen präsentieren wir in der Bildergalerie unterhalb, sie stammen von der inoffiziellen (aber akkuraten) Plattform Steamspy und sind gerundet. Die höchste Abweichung wird mit 1,1 Prozent (Platz 25) angegeben, die niedrigste mit 0,5 Prozent (Platz 1). Noch ein Wort zur Präzision der Zahlen: Einige Spiele werden und wurden in Bundles verkauft, andere Titel sind einzeln im Steamstore verfügbar. Die Zahlen stimmen also grundsätzlich, sind aber nicht in jedem Fall absolut vergleichbar.

Steamspy hatte bereits in der vergangen Woche Zahlen zum aktuell laufenden Jahr veröffentlicht: Die Spiele, die allein in den ersten 11 Monaten des Jahres 2016 veröffentlicht wurden, machen fast 40 Prozent des gesamten Steam-Katalogs aus. Wir spoilern vorab, dass es nur eines dieser Spiele über eine Gratisaktion in die Top 25 geschafft hat. Die Plattform existiert seit 2003, 2004 wurden die ersten Spiele von Drittanbietern auf Steam veröffentlicht.

Alte Bekannte und Newcomer

Zu den Platzierungen selber: Counter-Strike: Global Offensive hat die Führung auf beeindruckende Weise ausgebaut. Der Sprung von 17,7 Millionen auf 25,6 Millionen ist gewaltig, der Shooter ist selbst bei der vorsichtigsten Schätzung mittlerweile an Minecrafts PC-Version vorbeigezogen (24,7 Millionen). Auf Platz 3, Platz 5 und Platz 8 finden sich jeweils die Vorgänger Counter-Strike: Source, Counter-Strike 1.6 und Counter-Strike: Condition Zero.

Die höchste Platzierung für ein Spiel, bei dem Plattformhalter Valve weder Entwickler, noch Publisher war: Rang 7 für Elder Scrolls 5: Skyrim, Bethesdas Fantasy-Rollenspiel. Auf Platz 10 folgt Civilization 5 von Firaxis und 2K Games.

Zwei Mal die 5 im Namen tragen auch die Newscomer in den Top 25: Grand Theft Auto 5 auf Platz 23 und The Elder Scrolls 5: Skyrim - Special Edition. Das Remaster ist tatsächlich das einzige Spiel aus dem Jahr 2016, das in der Liste auftaucht. Allerdings mussten nur wenige Spieler die Neuauflage kaufen, für Besitzer aller bisheriger DLCs war das Upgrade kostenlos. Besitzer sind in diesem Falle also nicht unbedingt Käufer.