Binaurale Tonsynthese: Eine Aufnahme (und Wiedergabe per Headset) von Schall, die über Stereo (also zwei Signale, links und rechts) weit hinausgeht. Über normale Kopfhörer ist es möglich, Geräuschquellen im Raum präzise zu orten, weil die Veränderung von Schall über Kopf, Außenohr und Rumpf simuliert wird. Die Technologie hierfür heißt HRTF (Head-Related Transfer Function) und ist seit Dezember 2016 in Valves Shooter Counter-Strike: Global Offensive integriert.

Schallausbreitung in Echtzeit: Steam Audio kann in Echtzeit berechnen, wie sich Geräusche in der Umgebung ausbreiten. Ein abgefeuerter Schuss neben dem Spieler klingt schließlich anders, als ein Schuss in weiter Ferne. Der Unterschied ist mehr als nur ein lauter und ein leiser Ton. Ebenfalls unterschiedlich klingen Schüsse in einem Korridor und auf einem offenen Feld. Bisher mussten Sounddesigner Filter und Skripte per Hand schreiben, Steam Audio übernimmt die Physikberechnung automatisch und in Echtzeit.