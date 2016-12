Valve hat die Finalisten der Steam Awards bekannt gegeben, die 2016 erstmals stattfinden. Ab dem 22. Dezember dürfen die Spieler täglich die Gewinner der insgesamt 12 Kategorien wählen.

Von Philipp Elsner |

Im November starteten im Rahmen des Steam Herbst-Sales zum ersten Mal die Steam Awards. Spieler konnten dabei beliebig viele Titel für acht vorgegebene Kategorien sowie eigene Vorschläge für eine zusätzliche Kategorie einreichen.

Insgesamt wurden über 15 Millionen Nominierungen abgeschickt. Nun hat Valve die Finalisten in allen Kategorien bekannt gegeben, über die vom 22. bis 30. Dezember abgestimmt wird. Statt wie geplant einer, wurden übrigens gleich vier Community-Kategorien zugelassen.

Die Wahl beginnt am 22. Dezember und läuft täglich bis zum 30. Dezember, wobei nur eine Kategorie pro Tag zur Abstimmung steht. Die Gewinner werden an Neujahr bekannt gegeben.

The "Villain Most In Need Of A Hug" Award (22. Dezember)

The "I Thought This Game Was Cool Before It Won An Award" Award (23. Dezember)

The "Test of Time" Award (24. Dezember)

The "Just 5 More Minutes" Award (25. Dezember)

The "Whoooaaaaaaa, dude!" Award (26. Dezember)

The "Game Within A Game Award" Award (27. Dezember)

The "I'm Not Crying, There's Something In My Eye" Award (28. Dezember)

The "Best Use Of A Farm Animal" Award (29. Dezember)

Über die folgenden von der Community vorgeschlagenen Kategorien wird gleichzeitig am 30. Dezember abgestimmt.

The "Boom Boom" Award

The "Love/Hate Relationship" Award

The "Sit Back and Relax" Award

The "Better With Friends" Award